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Kadın ayakkabısı topuğundan 64 uyuşturucu hap çıktı

ADANA'da, polisin ayakkabı üretim atölyesine yaptığı baskında, kadın ayakkabısı topuğuna gizlenmiş 64 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yapmadıklarını, esnaflık yaptıklarını savunan şüphelilerden Mahmut K. tutuklanırken,...

Kadın ayakkabısı topuğundan 64 uyuşturucu hap çıktı
ADANA'da, polisin ayakkabı üretim atölyesine yaptığı baskında, kadın ayakkabısı topuğuna gizlenmiş 64 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yapmadıklarını, esnaflık yaptıklarını savunan şüphelilerden Mahmut K. tutuklanırken, ağabeyi Metin K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesindeki Alidede Mahallesi'ndeki ayakkabı üretim atölyesinde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Atölyeye yapılan baskında, imalat aşamasındaki bir kadın ayakkabısının topuk kısmına gizlenmiş 64 uyuşturucu hap ele geçirildi. İş yerinde yapılan aramalarda da 2,8 gram skunk ve hassas terazi bulundu. İş yerinde bulunan Mahmut (49) ve ağabeyi Metin K. (55) polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi'ne getirilen şüpheliler, uyuşturucu satmadıklarını, esnaflık yaptıklarını savundu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mahmut K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, ağabeyi Metin K. tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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