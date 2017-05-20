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Kadıköy'de kaza: 1 ölü

Hakan KAYA - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL - D-100 karayolu Acıbadem mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, saat 05.00 sıralarında D-100...

Kadıköy'de kaza: 1 ölü

Hakan KAYA - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL - D-100 karayolu Acıbadem mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, saat 05.00 sıralarında D-100 Karayolu Acıbadem mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zincirlikuyu istikametinden Kadıköy istikametine giden 34 SC 1169 plakalı otomobilin sürücüsü Hakan Demirci Ataşehir ayrımını geçtikten sonra aracının kontrolünü kaybetti. Demirci, otomobiliyle virajı alamayarak orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada Demirci ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Demirci'nin kalbinin durduğunu belirledi. Sağlık görevlileri dakikalarca kalp masajı yapmasına rağmen Demirci hayatını kaybetti.
ACI HABER SÜRÜCÜNÜN YAKINLARINA TELEFONLA BİLDİRİLDİ
Kaza yapan sürücünün telefonunun çalması üzerine trafik polisi Demirci'nin yakınlarına acı haberi verdi. Sürücü Demirci'nin cenazesi olay yeri inceleme çalışmalarının ardından ambulansa konularak Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
(FOTOĞRAFLI)

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