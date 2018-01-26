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Kadıköy'de güvenlik kamerasına yansıyan dayağa özel harekat operasyonu

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı Harekatı"nı protesto etmek için geçtiğimiz pazar günü Kadıköy'de izinsiz gösteri yapmak isteyenlere tepki...

Kadıköy'de güvenlik kamerasına yansıyan dayağa özel harekat operasyonu

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı Harekatı"nı protesto etmek için geçtiğimiz pazar günü Kadıköy'de izinsiz gösteri yapmak isteyenlere tepki gösteren kafededeki 3 kişiye eylemciler arasında bulunduğu iddia edilen  5 kişi saldırdı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saldırı anına ilişkin güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek 5 kişinin kimliklerini tespit etti.  Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonla 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere yapılan operasyon polis kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin evlerinde yapılan aramalar ve şüphelilerin gözaltına alınması polis kameraları tarafından görüntülendi.
 
TERÖR PROPAGANDASINA 2 GÖZALTI
Ayrıca sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen U.B.Ç. ve A.E.E., İzmir ve İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. 

(FOTOĞRAF)

 

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