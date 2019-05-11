Kadıköy'de asılı kalan işçiler kurtarıldı

Cengiz ÇOBAN -İsa ALMAÇAYIR / İstanbul, () - KADIKÖY'de 20 katlı binanın dış cephesinde temizlik yaparken halatların kopması sonucu asılı kalan 2 işçi kurtarıldı.
Kadıköy Göztepe'de 20 katlı bir binanın dış cephesini temizleyen 2 işçi halatın kopması sonucu asılı kaldı. İşçilerin kurtarılması için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Binanın kırılan camlarından asılı kalan işçiler içeriye alındı.
Cengiz ÇOBAN -İsa ALMAÇAYIR / İstanbul, () - KADIKÖY'de 20 katlı binanın dış cephesinde temizlik yaparken halatların kopması sonucu asılı kalan 2 işçi kurtarıldı.