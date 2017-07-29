Kadıkalesi'ndeki yangın korkuttu (2)

BODRUM'DA İKİNCİ YANGIN ÇÖPLÜKTE ÇIKTI

Bodrum'da sabah saatlerinde Kadıkalesi Mahallesi'ndeki otluk ve makilik alanda çıkan yangının ardından, bu kez de Gümüşlük Mahallesi'ndeki çöplük alan, alevlere teslim oldu. Gümüşlük Mahallesi Dereköy vahşi depolama alanında bugün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı, şiddetli rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü. Makilik alana sıçrayan yangına 2 uçak, 6 itfaiye ve 4 arazöz ile birlikte 30 orman işçisi ve çöplük alanında bulunan işçiler müdahale etti. Turgutreis, Akyarlar ve İslamhaneleri mahallelerini duman altında bırakan yangını söndürme çalışmalarına işçiler de iş makineleri ile destek verdi. Kontrol altına alınmaya çalışılan yangına, gaz sıkışmalarının neden olduğu belirtildi. Jandarma, Dereköy Gümüşlük karayolu üzerinde güvenlik önlemleri aldı. Dereköy -Gümüşlük karayolunda ulaşım güçlükle yapılırken, makilik alanda devam eden yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()

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