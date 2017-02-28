Kader Kaya cinayeti davasında arkadaşları dinlendi

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de ormanlık alana götürdüğü 17 yaşındaki Kader Kaya'yı iç çamaşırını ağzına sokup boğarak öldüren 30 yaşındaki Metin Yılmaz'ın yargılanmasına devam edildi.

Olay, geçen 28 Temmuz'da Eskişehir kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Kanlıpınar Mahallesi Çamlık mevkiinde meydana geldi. Amatör fotomodellik yapan ve evinden Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikaya iş görüşmesi yapmak için giden Kader Kaya'nın ormanlık alanda cesedi bulundu. Polis katil zanlısı olarak evli 2 çocuk babası Metin Yılmaz'ı gözaltına aldı. Yılmaz, Kaya ile cinsel ilişkiye girmek için anlaştıklarını, çıkan tartışmada onu iç çamaşırını ağzına sokarak öldürdüğünü öne sürdü.

Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen Metin Yılmaz'ın yargılanmasına Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Bugün yapılan üçüncü duruşmaya tutuklu sanık Metin Yılmaz'ın yanı sıra öldürülen Kader Kaya'nın babası Mehmet Kaya, annesi Selver Kaya da katıldı.

Duruşmada Kader Kaya'nın arkadaşları Elif Kendirci, Hasan Murat Dilek ve Hasan Karabacak tanık olarak dinlendi. Tanıklar, Kader Kaya'nın sabah saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikaya iş görüşmesi için gittiğini ancak daha sonra kendisinden haber alamadıklarını söyledi.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkeme heyeti, Metin Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 13 Nisan'a erteledi.

FOTOĞRAFLI

