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Kader, doğum gününü kutladığı 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşüp öldü

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, () - KÜTAHYA Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sosyoloji Bölümü'nde yüksek lisans öğrencisi Kader Mustafaoğlu (22), arkadaşlarıyla doğum gününü kutladığı gece, 6'ncı kattan düştü. Mustafaoğlu, ağır yaralı...

Kader, doğum gününü kutladığı 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşüp öldü

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, () - KÜTAHYA Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sosyoloji Bölümü'nde yüksek lisans öğrencisi Kader Mustafaoğlu (22), arkadaşlarıyla doğum gününü kutladığı gece, 6'ncı kattan düştü. Mustafaoğlu, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 
Olay, saat 03.00 sıralarında, Meydan Mahallesi Aldede Sokak'ta meydana geldi. Kader Mustafaoğlu, yalnız yaşadığı evine davet ettiği kız arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı. Mustafaoğlu, iddiaya göre, pencereden dışarı bakarken, dengesini kaybedip, 6'ncı kattan düştü. Beton zemine düşerek, ağır yaralanan Mustafaoğlu, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince, ambulansla DPÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kader Mustafaoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 
Kütahya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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