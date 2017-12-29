Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu.... 1.5 milyon kişinin oynadığı belirlendi
Kuyumcu soygunu sırasında çatışma 1 ölü 2 yaralı... İşte çatışma anı görünteliri...
Kuşumcu ile hırsızın çatışma anı...
ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda vize işlemleri başladı
ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda vize işlemleri...
 Esenler'de kuyumcu soygunu sırasında çatışma: 2 yaralı
Esenler'de soygun sırasında çatışma

Kaçmaya çalışırken 2 polisi yaralayan uyuşturucu satıcısı tutuklandı

ADANA'da polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan uyuşturucu satıcısı 34 yaşındaki E.A., 2 polis memurunu çarparak yaraladı. Şüpheli, otomobilin lastiklerine açılan ateş sonucu durdurularak yakalandı. Olay, merkez Seyhan ilçesi Akkapı...

Kaçmaya çalışırken 2 polisi yaralayan uyuşturucu satıcısı tutuklandı
ADANA'da polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan uyuşturucu satıcısı 34 yaşındaki E.A., 2 polis memurunu çarparak yaraladı. Şüpheli, otomobilin lastiklerine açılan ateş sonucu durdurularak yakalandı.
Olay, merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesi sokak satıcılarına yönelik yaptığı denetimde şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan E.A., kontrol noktasındaki 2 polis memuruna, ardından da ekip aracına çaparak kaçtı. Otomobilin camıdan içerisinde 50 gram eroin bulunan poşeti atarak uzaklaşmak isteyen zanlı, aracın lastiklerine ateş açan polisler tarafından durdurdu. Hafif yaralanan polisler ise, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yakalanan E.A., ise emniyetteki sorgusunda, " Yakalanmaktan korktum, kaçtım" dedi. Mahkemeye çıkarılan E.A., tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,