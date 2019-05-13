Kaçkarlarda düşen dağcı, 12 saat sonra hastaneye ulaştırıldı (2)

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde Kaçkar Dağları'nda iki arkadaşı ile birlikte zirve tırmanışı yaptıktan sonra dönüş yolunda dengesini kaybederek kayalıklara düşen dağcı Esra Emet (23) yaralandı. Yaralı dağcı arkadaşları tarafından götürüldüğü çadırda kurtarılmayı bekledi. 3 kişilik sağlık ekibinin ilk ulaştığı yaralı dağcı, ekiplerce kar üzerinde sedye ile taşınarak olaydan yaklaşık 12 saat sonra hastaneye ulaştırıldı.

Çamlıhemşin ilçesinden Kaçkar Dağları'na tırmanış gerçekleştiren Esra Emet, Selçuk Aras ve Enes Berk Kargı dün sabah dönüşe geçti. Ausor Yaylası mevkiine gelen ekipteki Esra Emet saat 11.00 sıralarında dengesini kaybederek kayalık alana düştü. Yaralanan dağcı arkadaşları tarafından alınarak 4 saatlik yolculukla kamp alanına getirildi. Çadıra konulan yaralı dağcı için bir arkadaşı yanında kalırken, diğeri cep telefonu çeken yayla merkezine indi, yardım çağrısında bulundu. Rize İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Çamlıhemşin 112 Acil İstasyonu'nda görevli 3 kişilik personeli olay yerine doğru yola çıktı. 2 saatlik yaya yürüyüşün ardından kamp alanına ulaşan ekipler, çadırda bekleyen yaralı dağcıya ilk müdahalede bulundu.

25 KİŞİLİK EKİP GELDİ

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sedyeye konulan yaralı dağcı Esra Emet, AFAD, AKUT, İDAK ve UMKE'den oluşan 25 kişilik ekip tarafından ambulansa taşındı. Sedye ile kar üzerinde çekilerek taşınan dağcı 2 saatlik zorlu yolculuğun ardından ambulansla ulaştırıldı. Dağcı, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi' kaldırılarak olaydan yaklaşık 12 saat sona tedavi altına alındı. Yaralı dağcının kaburgalarında kırık olduğu belirlendi.



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