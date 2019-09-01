Son Dakika
Kaçkar Dağları'nda kayıp 2 dağcı bulundu
RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, tırmanış için çıktıkları Kaçkar Dağları'ndan kamp alanına dönmeyince kayıp olarak aranan Şerafettin Tosun ve Furkan Gürcan, Artvin'in Yusufeli ilçesindeki Olgunlar Yaylası'nda bulundu. Çamlıhemşin...
GÜVENLİK 01.09.2019, 12:14
RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, tırmanış için çıktıkları Kaçkar Dağları'ndan kamp alanına dönmeyince kayıp olarak aranan Şerafettin Tosun ve Furkan Gürcan, Artvin'in Yusufeli ilçesindeki Olgunlar Yaylası'nda bulundu.
Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavron Yaylası'ndan dün sabah saatlerinde yola çıkan dağcı grubunda bulunan Şerafettin Tosun ve Furkan Gürcan, akşam saatlerinde kamp kurdukları Öküzyatağı mevkisine dönmedi. Arkadaşlarından haber alamayan gruptaki diğer dağcılar, jandarma ve AFAD'a haber vererek, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye arama- kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayıp 2 dağcı için arama çalışması başlatıp, gece boyu sürdürdü. Arama çalışmalarına jandarma ekipleri de katılarak, Kaçkar Dağı'nın güney yamacında çalışma yaptı. Haber alınamayan dağcılara, Artvin'in Yusufeli ilçesindeki Olgunlar Yaylası'nda sabah saatlerinde ulaşıldı. Sağlık durumları iyi olan dağcılar, ekipler eşliğinde Yusufeli'ne getirildi.
Rize Valisi Kemal Çeber, dağcıların bulunması için ekiplerce başlatılan arama çalışmalarının gece boyu sürdüğünü belirterek, "Yapılan çalışmalarla kayıp dağcılar bulundu. Sağlık durumları iyi" dedi.
Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavron Yaylası'ndan dün sabah saatlerinde yola çıkan dağcı grubunda bulunan Şerafettin Tosun ve Furkan Gürcan, akşam saatlerinde kamp kurdukları Öküzyatağı mevkisine dönmedi. Arkadaşlarından haber alamayan gruptaki diğer dağcılar, jandarma ve AFAD'a haber vererek, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye arama- kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayıp 2 dağcı için arama çalışması başlatıp, gece boyu sürdürdü. Arama çalışmalarına jandarma ekipleri de katılarak, Kaçkar Dağı'nın güney yamacında çalışma yaptı. Haber alınamayan dağcılara, Artvin'in Yusufeli ilçesindeki Olgunlar Yaylası'nda sabah saatlerinde ulaşıldı. Sağlık durumları iyi olan dağcılar, ekipler eşliğinde Yusufeli'ne getirildi.
Rize Valisi Kemal Çeber, dağcıların bulunması için ekiplerce başlatılan arama çalışmalarının gece boyu sürdüğünü belirterek, "Yapılan çalışmalarla kayıp dağcılar bulundu. Sağlık durumları iyi" dedi.
27°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 01 Eylül 2019
|İmsak
|04:53
|Güneş
|06:23
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:50
|Akşam
|19:46
|Yatsı
|21:10
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Denizlispor
|3
|7
|2. Çaykur Rizespor
|3
|7
|3. Fenerbahçe
|2
|6
|4. Alanyaspor
|2
|6
|5. Ankaragücü
|3
|5
|6. Trabzonspor
|2
|4
|7. Beşiktaş
|3
|4
|8. Galatasaray
|3
|4
|9. Antalyaspor
|3
|4
|10. Sivasspor
|2
|3
|11. Malatyaspor
|2
|3
|12. Konyaspor
|3
|3
|13. Gazişehir
|2
|3
|14. Kayserispor
|3
|1
|15. Kasımpaşa
|3
|1
|16. Göztepe
|3
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|0
|18. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|3
|4
|7. Erzurum BB
|3
|4
|8. Osmanlıspor
|3
|4
|9. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|10. Altay
|3
|4
|11. Bursaspor
|2
|3
|12. Balıkesirspor
|3
|3
|13. Menemen Belediyespor
|2
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. West Ham
|4
|7
|6. Arsenal
|3
|6
|7. M. United
|4
|5
|8. Sheffield United
|4
|5
|9. Chelsea
|4
|5
|10. Tottenham
|3
|4
|11. Burnley
|4
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|3
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|3
|7
|2. Sevilla
|3
|7
|3. Levante
|3
|6
|4. Atletico Madrid
|2
|6
|5. Osasuna
|3
|5
|6. Deportivo Alaves
|3
|5
|7. Barcelona
|3
|4
|8. Real Madrid
|2
|4
|9. Celta de Vigo
|3
|4
|10. Real Valladolid
|3
|4
|11. Real Sociedad
|3
|4
|12. Mallorca
|2
|3
|13. Real Betis
|3
|3
|14. Getafe
|3
|2
|15. Villarreal
|2
|1
|16. Granada
|2
|1
|17. Eibar
|2
|1
|18. Valencia
|2
|1
|19. Espanyol
|2
|1
|20. Leganés
|3
|0