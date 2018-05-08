Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den gözaltı
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den...
PİYASALAR - MB müdahalesine karşın dolar rekora yakın
MB müdahalesine karşın dolar rekora...
Akşener, İnce görüşmesini iptal etti, Bağcılar’a gidiyor
Akşener programını iptal etti Bağcılar’a...
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz ediliyor
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz...

Kaçırıldığı öne sürülen kız kardeşleri anneleri götürmüş

BURSA'da yaşayan Suriyeli Muhammed Nouha'nın, 3 kadın tarafından kaçırıldığını iddia ettiği kızları Munteha (6) ve Meys'in (4), İstanbul'da yaşayan anneleri Merve Kutdur tarafından götürüldüğü ortaya çıktı. Kızların velayetinin...

Kaçırıldığı öne sürülen kız kardeşleri anneleri götürmüş
BURSA'da yaşayan Suriyeli Muhammed Nouha'nın, 3 kadın tarafından kaçırıldığını iddia ettiği kızları Munteha (6) ve Meys'in (4), İstanbul'da yaşayan anneleri Merve Kutdur tarafından götürüldüğü ortaya çıktı. Kızların velayetinin 3 yıl önce eşinden boşanan Merve Kutdur'da olduğu kaydedildi.
Suriye'deki iç savaştan kaçıp, ailesiyle Türkiye'ye gelerek Bursa'ya yerleşerek tekstil işi yapan Muhammed Nouha, 3 yıl önce eşi Merve'den ayrıldı. Mahkeme, kızları Munteha ve Meys'in velayetlerini İstanbul'a yerleşen anneleri Merve Kutdur'a verdi. Merve Kutdur, iki yıl önce bakamadığını iddia ettiği kızlarını babalarına verdi.
Muhammed Nouha'nın, kendisi işteyken, babaannesiyle birlikte kalan Munteha ve Meys'in eve gelen 3 kişi tarafından kaçırıldığı iddiası üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, kız çocuklarının, yanındaki iki arkadaşıyla birlikte kendilerini görmek için gelen annesi Merve Kutdur tarafından alınarak İstanbul'a götürüldüğü saptandı.
​Çocuklarının velayetinin kendisinde olduğunu hatırlatan Merve Kutdur'un polislere, "Kızlarımı görmeye gittim. Boşandığım eşimin annesi bana, 'Kızlarını al, biz bakamıyoruz' dedi. Ben de kızlarımı alıp İstanbul'a geldim" dediği ifade edildi.
Yetkililer, kaçırma iddiasıyla ilgili yasal bir işlem yapılmadığını kaydetti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314