Kaçırılan işitme engelli kız Eskişehir'de bulundu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 9 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi Fahri Karataş (38) tarafından kaçırılan işitme engelli Esra D. (25), Eskişehir'deki bir bağ evinde bulundu. Şiddet ve cinsel saldırıya maruz kaldığı belirlenen Esra D., psikologlar denetiminde müşahede altına alındı.Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nde yaşayan işitme engelli Esra D., iddiaya göre 6 Temmuz Cuma günü markete gitmek için evden çıktı. Esra D., 2 saat geçmesine rağmen geri dönmeyince yakınları merak edip aramaya çıktı. Markete gitmediği belirlenen Esra D., gidebileceği yerlerde de bulunamayınca yakınları polise ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Esra D.'nin yakınları, genç kızın fotoğrafını sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta paylaşıp, gören ya da yerini bilenlerden yardım istedi.Polisin yaptığı araştırmada, Esra D.'nin Facebook'tan tanıştığı cezaevi firarisi ve 9 ayrı suçtan aranan Fahri Karataş tarafından kaçırılarak Eskişehir'e götürüldüğünü belirledi. Ayrıca Karataş'ın, telefon ile aradığı Esra D.'nin yakınlarına "Gelirsem yakalarsınız, kızı kimseye vermem yar etmem" dediği öğrenildi. Bunun üzerine hareket geçen polis, bugün öğle saatlerinde Eskişehir'deki bir bağ evine yaptığı baskında Esra D.'yi kurtarırken, Karataş ise yakalanarak gözaltına alındı. Karataş ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, şiddet ve cinsel saldırıya maruz kaldığı belirlenen Esra D. ise psikologlar denetiminde müşahede altına alındı.YA BENİM YA KARATOPRAĞIN OLURSUN DEMİŞKarataş'ın kaçırdığı Esra D.'ye kendisi ile evlenmek için şiddet uyguladığı ve "Ya benim ya kara toprağın olursun" diyerek ölümle tehdit ettiği de ortaya çıktı. Esra D.'nin yaklaşık bir hafta psikologlar eşliğinde tedavi göreceğini belirten eniştesi Mehmet Emin Oruç, "Allah'a şükürler olsun kızımız medya ve emniyet güçlerinin sayesinde sağ salim kurtuldu. Ancak çok şiddet görmüş, cinsel saldırının boyutunu ise henüz bilemiyoruz. Esra hemen tedavi altına alındı. Bu adama en ağır cezanın verilmesi için ailesi olarak biz ve Esra şahıstan şikayetçi oldu. Esra hayatının en büyük kabusunu yaşadı, çok üzgünüz" dedi.

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