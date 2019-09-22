Kaçırdığı sevgilisinin yakınları tarafından bıçaklanıp öldürüldü

GAZİANTEP'te, Suriye uyruklu Muhammed Hıdeyro (22), kaçırdığı kız arkadaşı Raviye Abdulhamit'in yakınlarıyla aralarında çıkan kavgada bıçaklanarak, öldürüldü.

Olay, dün gece, Şehitkamil ilçesine bağlı Umut Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli Muhammed Hıdeyro, iddiaya göre, vatandaşı olan kız arkadaşı Raviye Abdulhamit'i 20 gün önce kaçırdı. Abdulhamit ailesi, anlaşmak istediklerini söyleyerek, Muhammed Hıdeyro'yu konuşmak için eve çağırdı. Davet üzerine eve giden Hıdeyro ile aile bireyleri, bir süre görüştükten sonra tartışmaya başladı. Evden dışarı çıkan taraflar arasındaki tartışma, boş arazide, kısa sürede kavgaya dönüştü. Hıdeyro, kavga sırasında bıçaklanarak, kanlar içinde yere yığıldı. Abdulhamit ailesi ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Hıdeyro'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Muhammed Hıdeyro'nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, Muhammed Hıdeyro'yu bıçaklayan ve kavgaya karışan aile bireylerini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.



