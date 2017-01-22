Kaçan uyuşturucu satıcıları kaza yapınca yakalandı

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), () - BALIKESİR’in Bandırma İlçesi’nde, polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, kovalamaca sırasında kaza yaptı. Araçta yapılan aramada 200 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gece Bursa’dan Bandırma yönüne gelen otomobilde uyuşturucu taşındığı ihbarı üzerine önlem aldı. Bandırma girişinde 'dur' ihtarına uymayan ve takibe alınan otomobil yoldan çıkarak kaldırıma çaptı. Kaza yapan otomobilde bulunan 36 yaşındaki S.Ç. ve 30 yaşındaki Y.A. gözaltına alınırken, yapılan aramada, 200 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polisteki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Y.A. tutuklanırken, S.Ç. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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