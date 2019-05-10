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Kaçan sürücüye, 'Kaç tane adam yiyen polis gördün' tepkisi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da, polisin durdurduğu otomobilin sürücüsü M.S., ehliyetinin yanında olmadığını belirterek, kardeşi T.S.'nin kimlik bilgilerini verdi. Yalan söylediğinin ortaya çıkması üzerine otomobilden inip,...

Kaçan sürücüye, 'Kaç tane adam yiyen polis gördün' tepkisi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da, polisin durdurduğu otomobilin sürücüsü M.S., ehliyetinin yanında olmadığını belirterek, kardeşi T.S.'nin kimlik bilgilerini verdi. Yalan söylediğinin ortaya çıkması üzerine otomobilden inip, kaçan M.S., kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı. M.S.'nin "Ben terörist miyim?" diye bağırması üzerine polis, "Neden kaçıyorsun kardeşim, kaç tane adam yiyen polis gördün?" dedi. 
Olay, öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı'nda meydana geldi. Emniyet kemeri takmayan sürücüler için denetim yapan Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize ekip, cadde üzerinde seyir halinde bulunan ve emniyet kemeri takmayan 07 AEJ 975 plakalı otomobilin sürücüsünü durdurup, cezai işlem için ehliyetini istedi. Ehliyetinin olmadığını dile getiren, sol kolu bileğinden kesik M.S., polise, kardeşinin TC kimlik numarasını kendisininmiş gibi verdi. Tablet bilgisayar üzerinden kimlik numarasını sorgulayan polis, fotoğrafı çıkan kişinin M.S.'ye benzemediğini fark edince kimlik tespiti için asayiş ekibi çağıracağını söyledi. Bunun üzerine otomobilden inen M.S., ara sokaklarda kaçmaya başladı. Kaçan sürücünün peşine düşen polis, Altındağ Mahallesi 146 Sokak'taki iş yerinde M.S.'yi yakaladı. "Ben terörist miyim?" diye bağıran sürücüye polis, "Neden kaçıyorsun kardeşim, kaç tane adam yiyen polis gördün?" diyerek, tepki gösterdi. Bunun üzerine ehliyeti olmadığını ve aracın kardeşi T.S.'ye ait olduğunu belirten M.S, "Arabasını izinsiz aldım. Ceza yazılmasını istemediğim için kaçtım" dedi.
Ekip otosuna alınan M.S., 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'yalan beyanda bulunmak' ve 'evrakta sahtecilik' suçlarından cezai işlem uygulanması için polis merkezine götürüldü.

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