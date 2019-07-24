Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan göçmen açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan göçmen...
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti

Kaçan kurbanlık boğa, ortalığı birbirine kattı

ORDU’da kurban pazarına götürülürken sahibinin elinden kaçan boğa, karayolunda sürücülere zor anlar yaşattı. 2 araca çarpan, 1 iş yerine de girip, zarar veren boğa, belediye ekiplerinin yardımıyla yakalandı. Boğanın bir iş yerine...

Kaçan kurbanlık boğa, ortalığı birbirine kattı
ORDU’da kurban pazarına götürülürken sahibinin elinden kaçan boğa, karayolunda sürücülere zor anlar yaşattı. 2 araca çarpan, 1 iş yerine de girip, zarar veren boğa, belediye ekiplerinin yardımıyla yakalandı. Boğanın bir iş yerine girdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Altınordu ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi’nde kurban pazarına götürülürken sahibinin elinden kurtulan boğa, Ordu-Giresun karayoluna kaçtı. Trafiği birbirine katıp sürücülere zor anlar yaşatan boğa, kent merkezi istikametine yöneldi. Bu sırada boğa, yoldan geçen 2 araca çarparak zarar verdi. Çevredeki bir iş yerinin camını kırarak içeri giren boğa, eşyalara da hasar verdi. Boğa, işçiler tarafından dışarı çıkarıldı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Karşıyaka Mahallesi'nde bir binanın zemin katına giren boğa, vatandaşların ve belediye ekiplerinin yardımıyla yakalanarak sahibine teslim edildi.
Bu arada, Eskipazar Mahallesi’nde bulunan hayvan pazarında da kaçan başka bir boğa, dereye girdi. Boğa, vatandaşlar ve itfaiyenin çalışmasıyla yakalandı.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.