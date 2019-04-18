Kaçan boğayı tüfekle başından vurdu (2)

GÖZALTINA ALINDI
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kesim sırasında elinden kaçan boğayı yakalamaya çalışırken, başından tüfekle vuran Serkan Ç., kimliği belirlendikten sonra polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Serkan Ç.'nin, olay anının cep telefonu kamerası görüntülerinin izlenmesi sonucu Siverek Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adresinde yakalandığı öğrenildi. Ekiplerin, evde olayda kullanılan tüfeği de bulduğu belirtildi.
Öte yandan boğanın, tüfekle vurulduğu yerde kesildiği öğrenildi.
GÖZALTINA ALINDI