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Kaçan Angus, 1 kişiyi yaralayıp denize atladı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()- SAMSUN Limanı'na Uruguay'dan getirilen anguslardan biri boşaltma sırasında iskeleye düşüp kaçtı. Sahilde bulunan bir kişiyi yaralayıp, 2 araca da hasar verdikten sonra denize atlayan angus, boğuldu. Uruguay'dan...

Kaçan Angus, 1 kişiyi yaralayıp denize atladı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()- SAMSUN Limanı'na Uruguay'dan getirilen anguslardan biri boşaltma sırasında iskeleye düşüp kaçtı. Sahilde bulunan bir kişiyi yaralayıp, 2 araca da hasar verdikten sonra denize atlayan angus, boğuldu.
Uruguay'dan 20 bin angusla yola çıkıp, 19 Temmuz akşamı Samsun Limanı'na yanaşan gemideki hayvanların indirilmesi sırasında anguslardan biri iskeleye düştü. Kaçan angus, limandan çıkıp, doğu park sahilinde piknik yapan insanların üzerine saldırdı. Büyükşehir Belediye Zabıta görevlileri angusu yakalamak için peşine düştü. Zabıta ekibinden Hamza Keskin'e saldıran angus, ardından bir vatandaşı yaraladıktan sonra, park halindeki araçlara yöneldi. İki araca da zarar veren hayvan, denize atladı. Angus sahilden uzaklaşırken, ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1,5 saat denizde kalan angusun, gücü tükenince boğuldu.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ve cankurtaranlar tarafından kıyıya çekilen angus, vinçle sudan çıkarıldı. Murdar olmaması için kesilen angusun etleri, hayır kurumlarına dağıtılacağı bildirildi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta görevlisi Hamza Keskin, "Hayvan önce bize saldırdı, ardından da bir vatandaşı ezmiş, hastaneye kaldırmışlar. 2 araca da zarar verdi. Hdenizde çok açıldı. Biz de hayvanı bağlayıp kıyıya getirdik. Hayvan mundar olmasın diye kesmemiz gerekiyordu" dedi.

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