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Kaçamadan yakalandılar

Bahri KARATAŞ / İZMİR,  () - İZMİR İl Jandarma  Komutanlığı, Karaburun İlçesi'nden yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 18'i çocuk 42 Suriyeli'yi yakaladı. Jandarma'ya dün saat 21.30 sıralarında, Karaburun Küçükbahçe...

Kaçamadan yakalandılar

Bahri KARATAŞ / İZMİR,  () - İZMİR İl Jandarma  Komutanlığı, Karaburun İlçesi'nden yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 18'i çocuk 42 Suriyeli'yi yakaladı.
Jandarma'ya dün saat 21.30 sıralarında, Karaburun Küçükbahçe Mahallesi Karareis Mevkisi'nde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan yabancı uyruklu kişilerin bulunduğu ihbarı geldi. Bildirilen yere giden jandarma ekipleri, 9'u kız 9'u erkek 18 çocuk, 11 kadın ve 13 erkek  toplam 42 Suriyeliyi yakaladı. Suriyeli'leri getirdiği belirtilen '09' plakalı araç ise Ildır yol ayrımından Karaburun  yönünde terk edilmiş olarak bulundu.
Jandarma, aracın sahibi, organizatör olduğu belirtilen B.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Gözaltına alınan 42 Suriyeli ifadeleri için jandarma karakoluna götürüldü. Kaçakları taşıyan araca el konuldu.

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