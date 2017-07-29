Kaçamadan yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK lehine propoganda yapma suçundan hakkında kesinleşmiş 1 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.T.'nin Kuşadası'ndan Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeyi planladığını öğrendi. Kuşadası girişinde önlem alan ekipler, Aydın'dan ilçeye gelen E.T.'yi yakaladı. Yapılan sorgusundan sonra bugün öğlen saatlerinde adliyeye sevk edilen E.T., işlemlerinin tamamlanmasının ardından, tutuklanarak cezasını çekeceği Aydın Cezaevi'ne götürüldü.
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