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Kaçakları, Yunanistan diye Tekirdağ'da bıraktılar

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, ()- İNSAN tacirleri, Yunanistan'a götürmek için kişi başı 2 bin dolar aldıkları Pakistanlı 27 kaçağı Yunanistan diyerek Tekirdağ'da bıraktı. Jandarma tarafından ağaçlık alanda bulunan ve soğuktan üşüyen...

Kaçakları, Yunanistan diye Tekirdağ'da bıraktılar

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, ()- İNSAN tacirleri, Yunanistan'a götürmek için kişi başı 2 bin dolar aldıkları Pakistanlı 27 kaçağı Yunanistan diyerek Tekirdağ'da bıraktı. Jandarma tarafından ağaçlık alanda bulunan ve soğuktan üşüyen kaçaklara battaniye verilip, gözaltına alındı.
Tekirdağ-Malkara karayolunun 20'nci kilometresindeki Yukarı Kılıçlı mevkiinde yol kenarı ve ağaçlık alanda bazı şahısları gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. İl Jandarma ve merkez Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gittikleri bölgede ağaçlık alanda 27 kaçak Pakistanlı buldu. Eksi 3 dereceye düşen soğuk havada oldukça üşüdükleri görülen kaçaklara jandarma tarafından dağıtılan battaniye ile ısınmaları sağlandı.
Kaçakların, İstanbul'da anlaştıkları insan tacirlerine kendilerini Yunanistan'a götürmeleri karşılığında 2 bin dolar para ödedikleri belirtildi. İstanbul'dan bir araca bindirilen kaçakların Edirne'ye götürüldüğü ancak kentteki sıkı güvenlik önlemleri nedeniyle, insan tacirlerinin kaçakları Tekirdağ'a getirdikleri öğrenildi. Tekirdağ-Malkara karayoluna gelen insan tacirleri burada kaçakları, 'Yunanistan'a geldik' diyerek ağaçlık alana bırakıp, kayıplara karıştı.
Jandarma gözaltına aldığı kaçak 27 Pakistanlı ile ilgili soruşturma yürütürken, insan tacirlerini yakalamak için de çalışma başlattı.

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