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Kaçaklar havadan tespit edildi, denizde yakalandı

AYDIN'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollarla Yunan adalarına gitmeye çalışan 54 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik uçağı, bugün saat 04.00'te, Taşburun Balıkçı Barınağı açıklarında, içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu...

Kaçaklar havadan tespit edildi, denizde yakalandı
AYDIN'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollarla Yunan adalarına gitmeye çalışan 54 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik uçağı, bugün saat 04.00'te, Taşburun Balıkçı Barınağı açıklarında, içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bir lastik bot tespit etti. Denizde devriye görevindeki Sahil güvenlik botlarına bilgi verildi. Ekipler, lastik botun yerini tespit ederek durdurdu. 9'u Orta Afrika Cumhuriyeti, 14'ü Suriye, 24'ü Irak, 7'si Filistin uyruklu olmak üzere; 11'i kadın, 25'i erkek ve 18'i çocuk toplam 54 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklar, kimlik tespiti işlemleri için Didim Limanı'na götürüldü.

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