Son Dakika
Kaçak yaban keçisi ve tavşan avına 30 bin lira ceza
TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesinde, koruma altındaki avlanmaları yasak olan yaban keçisi ile tavşan avlayan 3 avcıya, 30 bin TL para cezası uygulandı. Nazımiye'de, Tunceli Doğa Koruma ve Mille Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına...
GÜVENLİK 28.12.2019, 19:53
TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesinde, koruma altındaki avlanmaları yasak olan yaban keçisi ile tavşan avlayan 3 avcıya, 30 bin TL para cezası uygulandı.
Nazımiye'de, Tunceli Doğa Koruma ve Mille Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına bulunan ve avlanmaları yasak olan yaban keçisi ile 2 tavşanı avlayan 3 avcı suçüstü yakalandı. Denetim yapan ekipleri gören kaçak avcılar, avladıkları yaban keçisini kestikleri sırada olay yerinden kaçıp izlerini kaybetti. Doğa Koruma ve Mille Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin ihbarı üzerine jandarma ekipleri, kaçak avcıları yakalamak için çalışma başlattı.
Bölgede arama yapan jandarma ekipleri, 3 kaçak avcıyı, avda kullandıkları silahla birlikte Dokuzkaya köyü bölgesinde yakaladı. Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılan 3 kaçak avcıya Doğa Koruma ve Mille Parklar Şube Müdürlüğü'nce 30 bin lira para cezası uygulandı.
Nazımiye'de, Tunceli Doğa Koruma ve Mille Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına bulunan ve avlanmaları yasak olan yaban keçisi ile 2 tavşanı avlayan 3 avcı suçüstü yakalandı. Denetim yapan ekipleri gören kaçak avcılar, avladıkları yaban keçisini kestikleri sırada olay yerinden kaçıp izlerini kaybetti. Doğa Koruma ve Mille Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin ihbarı üzerine jandarma ekipleri, kaçak avcıları yakalamak için çalışma başlattı.
Bölgede arama yapan jandarma ekipleri, 3 kaçak avcıyı, avda kullandıkları silahla birlikte Dokuzkaya köyü bölgesinde yakaladı. Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılan 3 kaçak avcıya Doğa Koruma ve Mille Parklar Şube Müdürlüğü'nce 30 bin lira para cezası uygulandı.
6°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 28 Aralık 2019
|İmsak
|06:49
|Güneş
|08:21
|Öğle
|13:11
|İkindi
|15:30
|Akşam
|17:50
|Yatsı
|19:17
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|16
|34
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Beşiktaş
|17
|30
|5. Fenerbahçe
|16
|28
|6. Alanyaspor
|16
|26
|7. Galatasaray
|16
|24
|8. Malatyaspor
|16
|23
|9. Göztepe
|16
|23
|10. Gaziantep FK
|16
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|16
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|16
|15
|16. Antalyaspor
|16
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Menemen Belediyespor
|16
|28
|4. Akhisar Bld.Spor
|16
|27
|5. Bursaspor
|17
|27
|6. Keçiörengücü
|16
|25
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Balıkesirspor
|17
|24
|9. Altay
|16
|23
|10. Fatih Karagümrük
|17
|23
|11. Adana Demirspor
|16
|21
|12. Giresunspor
|16
|20
|13. İstanbulspor
|16
|19
|14. Altınordu
|16
|15
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|16
|12
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|18
|52
|2. Leicester City
|19
|39
|3. Man City
|19
|38
|4. Chelsea
|19
|32
|5. Wolverhampton
|19
|30
|6. Tottenham
|19
|29
|7. Sheffield United
|19
|29
|8. M. United
|19
|28
|9. Crystal Palace
|20
|27
|10. Everton
|20
|25
|11. Newcastle
|20
|25
|12. Arsenal
|19
|24
|13. Burnley
|19
|24
|14. Brighton
|20
|23
|15. Southampton
|20
|22
|16. Bournemouth
|20
|20
|17. West Ham
|18
|19
|18. Aston Villa
|20
|18
|19. Watford
|20
|16
|20. Norwich City
|19
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10