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Kaçak tavşan avcısına 4 bin lira ceza kesildi, traktörüne el kondu

ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesinde kaçak 3 tavşan avlayan avcıya toplam 4 bin 376 lira para cezası uygulandı. Avcının tüfeğiyle traktörüne de el kondu. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge...

Kaçak tavşan avcısına 4 bin lira ceza kesildi, traktörüne el kondu
ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesinde kaçak 3 tavşan avlayan avcıya toplam 4 bin 376 lira para cezası uygulandı. Avcının tüfeğiyle traktörüne de el kondu.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Isparta Şube Müdürlüğü ekipleri, Keçiborlu ilçesi Senir avlağında traktörüyle kaçak far avı yaptığı belirlenen avcıyı suçüstü yakaladı. Avcının kullandığı av tüfeğiyle 2016 model traktörüne mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el kondu.
Kaçak avcı hakkında belgesiz ve avlanma süreleri dışında avlanmak, avda yasak olan eşyaları kullanmaktan 2 bin 486 TL idari, avladığı 3 tavşan için de 1890 TL tazminat olmak üzere toplam 4 bin 376 TL para cezası uygulandı.
Yapılan açıklamada, "Av sezonunun açılmasına az bir zaman kala av koruma ekiplerimiz 7/24 çalışarak kaçak ava göz açtırmadı. Çalışmalarımız tüm hızıyla ve özverisiyle devam edecek" denildi.

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