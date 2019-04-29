Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Türk, Rus ve Avrupalı çocuklar barış ve dostluk için oynadı
Türk, Rus ve Avrupalı çocuklar...
Rusya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma mayın patladı: 1 yaralı
Rusya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma...
Mozambik’te kasırga sonrası sel: En az beş ölü
Mozambik’te kasırga sonrası sel: En...
BİLAL ERDOĞAN: DÜNYAYI 8 MİLYAR İNSANA YETEMEYECEK ŞEKİLDE KULLANIYORUZ
İbn Sina Üniversitesi Mütevelli Heyet...

Kaçak silah şebekesine operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyede

Mehmet İNAN/BURSA, () - BURSA'da 'ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti' yaptıkları tespit edilerek gözaltına alınan ve aralarında polislerin de bulunduğu 24 kişiden 6'sı adliyeye sevk edildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık...

Kaçak silah şebekesine operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyede

Mehmet İNAN/BURSA, () - BURSA'da 'ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti' yaptıkları tespit edilerek gözaltına alınan ve aralarında polislerin de bulunduğu 24 kişiden 6'sı adliyeye sevk edildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yapan çeteye yönelik yapılan operasyonda aralarında 1'i emekli 1'i de görevde olan polisler olmak üzere toplamda 24 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda şüphelilerden 2'sinin Küçük Sanayi ve Otosansit sitesinde kiraladıkları iş yerini, silah imalathanesine çevirdikleri öğrenilirken, operasyonda 22 ruhsatsız silah, 19 kuru sıkı tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda silah parçası ve silah imalatında kullanılan malzeme ele geçirilmişti. Emniyete götürülen şüphelilerden 18'i savcının talimatıyla serbest bırakılırken, aralarında 1'i emekli 1'i de görevde polis olmak üzere 6 şüpheli işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328