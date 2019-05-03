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Kaçak silah imalatı ve kapkaça 3 tutuklama

GAZİANTEP'te, polisi yaptığı çalışmalarda yasa dışı silah imalatı, uyuşturucu ticareti ve kapkaç yapan 5 şüpheli gözaltına alındı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı...

Kaçak silah imalatı ve kapkaça 3 tutuklama
GAZİANTEP'te, polisi yaptığı çalışmalarda yasa dışı silah imalatı, uyuşturucu ticareti ve kapkaç yapan 5 şüpheli gözaltına alındı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Nuri Pazarbaşı Mahallesi'nde, yasa dışı silah imalatı yaptığı belirlenen E.B.'nin evine operasyon düzenledi. Operasyonda evde yapılan aramada yapımı tamamlanmış 4 tabanca, yapımı devam eden 2 tabanca,  56 adet tabanca yapımında kullanılan çeşitli malzeme ve 30 dolu fişek ele geçirildi. Polis E.B.'yi gözaltına aldı. Ekipler, Karataş Mahallesi'nde bir kadının cep telefonunu motosikletle kapkaç yaparak çalan E.S. ve H.S.'yi düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.
Polisin Ünaldı Mahallesi'nde durumundan şüphelenerek durdurduğu T.H. ve M.K.'nin üzerinde yapılan aramalarda ise 188,47 gram toz esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B., E.S. ve H.S. tutuklandı. T.H. ve M.K.'nın işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

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