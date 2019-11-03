Kaçak silah imalathanesine operasyon: 1 gözaltı

GAZİANTEP'te yasa dışı silah imalatı yapılan eve operasyon düzenleyen polis, 3 tabanca, 22 dolu fişek, çok sayıda tabanca parçası, 1 el matkabı, 1 mengene ve 1 bıçak ele geçirdi, 1 kişiyi gözaltına aldı.Şehitkamil ilçesinde yasa dışı silah imalatı ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen polis, 29 Ekim Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Ekipler evde yaptığı aramada 3 tabanca, 22 dolu fişek, çok sayıda tabanca parçası, 1 el matkabı, 1 mengene ve 1 adet bıçak ele geçirdi. Silahlara ve diğer malzemelere el koyan ekipler K.G. isimli şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.