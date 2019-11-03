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Kaçak silah imalathanesine operasyon: 1 gözaltı
GAZİANTEP'te yasa dışı silah imalatı yapılan eve operasyon düzenleyen polis, 3 tabanca, 22 dolu fişek, çok sayıda tabanca parçası, 1 el matkabı, 1 mengene ve 1 bıçak ele geçirdi, 1 kişiyi gözaltına aldı. Şehitkamil ilçesinde yasa dışı...
GÜVENLİK 03.11.2019, 12:03
GAZİANTEP'te yasa dışı silah imalatı yapılan eve operasyon düzenleyen polis, 3 tabanca, 22 dolu fişek, çok sayıda tabanca parçası, 1 el matkabı, 1 mengene ve 1 bıçak ele geçirdi, 1 kişiyi gözaltına aldı.
Şehitkamil ilçesinde yasa dışı silah imalatı ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen polis, 29 Ekim Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Ekipler evde yaptığı aramada 3 tabanca, 22 dolu fişek, çok sayıda tabanca parçası, 1 el matkabı, 1 mengene ve 1 adet bıçak ele geçirdi. Silahlara ve diğer malzemelere el koyan ekipler K.G. isimli şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.
Şehitkamil ilçesinde yasa dışı silah imalatı ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen polis, 29 Ekim Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Ekipler evde yaptığı aramada 3 tabanca, 22 dolu fişek, çok sayıda tabanca parçası, 1 el matkabı, 1 mengene ve 1 adet bıçak ele geçirdi. Silahlara ve diğer malzemelere el koyan ekipler K.G. isimli şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.
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