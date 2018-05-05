Kaçak sigaraya 3 tutuklama

UŞAK'ta, polisin düzenlediği operasyonda, 5 bin 902 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, çeşitli adreslerde yapılan aramalarda, 5 bin 902 paket gümrük kaçağı, bandrolsüz sigara ele geçirildi. Olayla ilgili E.K.(46), A.K.(50) ve S.D.(32) gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.
FOTOĞRAFLI
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, çeşitli adreslerde yapılan aramalarda, 5 bin 902 paket gümrük kaçağı, bandrolsüz sigara ele geçirildi. Olayla ilgili E.K.(46), A.K.(50) ve S.D.(32) gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.
FOTOĞRAFLI