Kaçak sigara üretmek için özel makine yaptırmışlar

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, polisin depoya düzenlediği operasyonda bir miktar tütün ve kaçak üretildiği belirlenen sigaralarla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı. Sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan şüphelilerin, sigara sarmak için özel olarak elektronik makine yaptırdıkları belirlendi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Pamukkale ilçesindeki bir depoda kaçak sigara üretimi yapıldığını belirledi. Dün harekete geçen polis, söz konusu depoya operasyon düzenledi. Deponun terasındaki aramada, sigara sarma makinelerinde kaçak üretildiği anlaşılan çok sayıda sigara bulundu. Aramada makinelerle doldurulmuş 4 bin 600 makaron, 7 kilogram kıyılmış tütün, 2 elektronik sigara sarma makinesi ve bu makinelere takılı haldeki hava kompresörüne el konuldu. Kaçak sigara üretimi yaptıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sigara sarmada kullandıkları 2 elektronik makineyi özel olarak yaptırdıkları belirlendi. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



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