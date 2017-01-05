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Kaçak sigara dolu TIR'da yakalanan 5 İranlı tutuklandı

Servet ARSLAN/AĞRI, () - AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesi'ndeki bir kargo şirketi deposundan İran plakalı TIR'a kaçak sigara yükleyen 5 İranlı tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doğubayazıt Kaçakçılık ve Organize Suçlarla...

Kaçak sigara dolu TIR'da yakalanan 5 İranlı tutuklandı

Servet ARSLAN/AĞRI, () - AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesi'ndeki bir kargo şirketi deposundan İran plakalı TIR'a kaçak sigara yükleyen 5 İranlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doğubayazıt Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlileri, Ağrı'dan batı illerine sigara sevkiyatı yapılacağı yolunda duyum aldı. Doğubayazıt ilçesinde bulunan bir kargo firmasının deposundan batı illerine gönderilmek üzere TIR'a gümrük kaçağı sigara yüklenmesi üzerine operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda İran plakalı TIR'a yüklenmek üzere hazırlanan muhtelif markalarda 85 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi, Yapılan incelemede TIR'ın dorsesinde 'zula' diye tabir edilen gizli bölmeler yapıldığı tespit edildi. Olayla ilgili olarak yakalanan ve adliyeye çıkarılan İran uyruklu H.G., S.H.H., A.S., S.B. ve Y.E. 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan tutuklandı.

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