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Kaçak odunda sır ölüm

Efendi ERKAYIRAN/ KADİRLİ(Osmaniye), () - OSMANİYE'nin Kadirli İlçesi'nde 33 yaşındaki Hasan Sert, başından vurulmuş durumda arkadaşı 35 yaşındaki Mustafa İnci tarafından getirdiği hastanede öldü. Sert'in kazara kendi kendini vurduğunu...

Kaçak odunda sır ölüm

Efendi ERKAYIRAN/ KADİRLİ(Osmaniye), () - OSMANİYE'nin Kadirli İlçesi'nde 33 yaşındaki Hasan Sert, başından vurulmuş durumda arkadaşı 35 yaşındaki Mustafa İnci tarafından getirdiği hastanede öldü. Sert'in kazara kendi kendini vurduğunu ileri süren arkadaşı Mustafa İnce gözaltına alındı.
Kadirli İlçesi'ne oturan Mustafa İnce, iddiaya göre gece 80 KL 602 plakalı otomobille kaçak odun için ormanlık alanına gittiği arkadaşı Hasan Sert'i av tüfeğiyle başından vurulmuş halde Kadirli Devlet Hastanesi'ne getirdi. Ağır yaralı olan Sert burada yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Mustafa İnce, arkadaşının kesilmiş odunlar bulunan otomobilde kazara tüfekle kendi kendini vurduğunu ileri sürdü. İnce gözaltına alınırken Hasan Sert'in cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgi soruşturma devam ediyor.

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