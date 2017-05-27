Kaçak ocakta elektrik akımına kapılıp, öldü

Gürkay GÜNDOĞAN/KOZLU (Zonguldak), () - ZONGULDAK’ın Kozlu İlçesi’nde kaçak kömür ocağında elektrik akımına kapılan 33 yaşındaki Atilla Kara, öldü.
Olay, saat 17.30 sıralarında Taşbaca Mahallesi Egemen Sokak’ta meydana geldi. Atilla Kara. kaçak açılan kömür ocağında çalışırken, elektrik akımına kapıldı. Kara’nın birlikte çalıştığı babası, diğer oğlu Tuncay Kara’yı arayarak yardım istedi. Kömür ocağına giden Tuncay Kara, kardeşini ocaktan çıkartarak, çağırılan sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırılmak istenen Atilla Kara, yolda yaşamını yitirdi.
Acı haberi alan yakınları, hastane önünde gözyaşlarını boğulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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