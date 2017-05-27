Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Nisan ayında 664 yatırım teşvik belgesi verildi
Nisan ayında 664 yatırım teşvik...
AKP Genel Başkanı Erdoğan, Topbaş'ın damadı Kavurmacı ile ilgli sert konuştu
Erdoğan'dan 'damat' Kavurmacı açıklaması
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar vefat etti
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar...
Yüksekovalılar sevindi, Hakkarililer üzüldü
Şınak buruk, Cizre sevinçli

Kaçak ocakta elektrik akımına kapılıp, öldü

Gürkay GÜNDOĞAN/KOZLU (Zonguldak), () - ZONGULDAK’ın Kozlu İlçesi’nde kaçak kömür ocağında elektrik akımına kapılan 33 yaşındaki Atilla Kara, öldü. Olay, saat 17.30 sıralarında Taşbaca Mahallesi Egemen Sokak’ta meydana geldi. Atilla...

Kaçak ocakta elektrik akımına kapılıp, öldü

Gürkay GÜNDOĞAN/KOZLU (Zonguldak), () - ZONGULDAK’ın Kozlu İlçesi’nde kaçak kömür ocağında elektrik akımına kapılan 33 yaşındaki Atilla Kara, öldü.
Olay, saat 17.30 sıralarında Taşbaca Mahallesi Egemen Sokak’ta meydana geldi. Atilla Kara. kaçak açılan kömür ocağında çalışırken, elektrik akımına kapıldı. Kara’nın birlikte çalıştığı babası, diğer oğlu Tuncay Kara’yı arayarak yardım istedi. Kömür ocağına giden Tuncay Kara, kardeşini ocaktan çıkartarak, çağırılan sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırılmak istenen Atilla Kara, yolda yaşamını yitirdi.
Acı haberi alan yakınları, hastane önünde gözyaşlarını boğulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246