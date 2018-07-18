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Kaçak motosikletlinin yakınları ile polis arasında arbede: 3'ü polis 4 yaralı

BURSA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, kovalamaca sonucu oturduğu sokakta sıkıştırıldı. Sürücüyü teslim etmek istemeyen yakınları ile polis arasında arbede çıktı. 1 polis arbedede, 2 polis de tekrar kaçmak...

Kaçak motosikletlinin yakınları ile polis arasında arbede: 3'ü polis 4 yaralı
BURSA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, kovalamaca sonucu oturduğu sokakta sıkıştırıldı. Sürücüyü teslim etmek istemeyen yakınları ile polis arasında arbede çıktı. 1 polis arbedede, 2 polis de tekrar kaçmak isteyen sürücünün motosikletiyle çarpması sonucu yaralandı. Sürücü ve bir yakını gözaltına alınırken, polise saldıran ağabeyi bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi mevkiinde uygulama yaparken Mücahit G.'nin kullandığı plakasız motosikleti durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, motosikletiyle kaçmaya başladı. Motosikletli narkotik ekipleri, sürücüyü yakalamak için takip etti. Kaçan motosikletli, oturduğu sokakta sıkıştırıldı.
POLİS SALDIRGANI BACAĞINDAN VURDU
Motosiklet sürücüsü Mücahit G.'nin yardım çığlıkları üzerine sokakta toplanan yakınları, polise tepki gösterdi. Bölgeye takviye Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi. 50-60 kişilik grup ile polis arasında gerginlik çıktı. Mücahit G.'yi polise teslim etmek istemeyen ağabeyi Erol G. bıçakla, yakını Hanefi A. ise sopayla polislere saldırdı. Polis, çıkan arbedede Erol G.'yi bacağına tabanca ile bir el ateş ederek, Hanefi A.'yı da yere yatırarak etkisiz hale getirdi.
KAÇARKEN 2 POLİSE ÇARPTI
Bu sırada Mücahit G., tekrar motosikletine binerek kaçmak istedi. Mücahit G., kendisine engel olmaya çalışan 2 polis memuruna motosikletiyle çarparak yaralanmalarına yol açtı. Yaralı 3 polis ile bacağından vurulan Erol G., çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Polislere çarpınca yere düşerek yakalanan Mücahit G. ile yakını Hanefi A. ise gözaltına alındı. Polis, sokakta önlem alarak öfkeli kalabalığı sakinleştirirken olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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