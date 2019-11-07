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Kaçak keklik avcısına 3 bin 304 lira ceza
ISPARTA'da canlı mühre ve tuzak kullanarak keklik avladığı belirlenen kaçak avcıya, 3 bin 304 lira ceza uygulandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Isparta Şube...
GÜVENLİK 07.11.2019, 15:25
ISPARTA'da canlı mühre ve tuzak kullanarak keklik avladığı belirlenen kaçak avcıya, 3 bin 304 lira ceza uygulandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Isparta Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından rutin kontroller sırasında 1 kişinin canlı mühre ve tuzak kullanarak keklik avladığı tespit edildi. Kayı Devlet Avlağı Kanderesi mevkiinde kaçak av için kullanılan kafese ve canlı mühre olarak kullanılan kekliklere el konuldu. Ele geçirilen keklikler gerekli kontrollerin ardından doaya salındı. Mühre ve kafeslerin sahibine kara avcılığına muhalefet suçundan 3 bin 304 lira ceza uygulandı.
Yaban hayatına zarar veren kişi ya da kişileri görenlerin jandarma veya şube müdürlüğüne ihbar etmeleri istendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Isparta Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından rutin kontroller sırasında 1 kişinin canlı mühre ve tuzak kullanarak keklik avladığı tespit edildi. Kayı Devlet Avlağı Kanderesi mevkiinde kaçak av için kullanılan kafese ve canlı mühre olarak kullanılan kekliklere el konuldu. Ele geçirilen keklikler gerekli kontrollerin ardından doaya salındı. Mühre ve kafeslerin sahibine kara avcılığına muhalefet suçundan 3 bin 304 lira ceza uygulandı.
Yaban hayatına zarar veren kişi ya da kişileri görenlerin jandarma veya şube müdürlüğüne ihbar etmeleri istendi.
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