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Kaçak kazıda yakalanan 2 kişi, adli kontrolle serbest

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, kiraladıkları evin altında kaçak kazı yapıp, yandaki medresenin altında bulunan 3 lahde ulaşmak isterken yakalanan 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest...

Kaçak kazıda yakalanan 2 kişi, adli kontrolle serbest

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, kiraladıkları evin altında kaçak kazı yapıp, yandaki medresenin altında bulunan 3 lahde ulaşmak isterken yakalanan 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, 3 gün önce, Melikgazi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Ak Sokak'ta 2 aydır takip ettikleri müstakil eve baskın düzenledi. Döşeme imalathanesi görüntüsü verilen evde yapılan aramada, yatak odasında 2 metre genişliğinde ve 15 metre derinliğinde kuyu açan 2 kişi, suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan E.T. ve T.A.'nın, yandaki Köşk Medresesi altında bulunduğu ileri sürülen Eretna Devleti sultanlarına ait lahitlere ulaşmak için kazı yaptıklarını söyledi. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. E.T. ve T.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Açılan 15 metrelik kuyu ise Müzeler Müdürlüğü görevlileri tarafından kapatıldı.

​FOTOĞRAFLI

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