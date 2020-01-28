Kaçak kazıda Roma dönemine ait mozaikler bulundu

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, bahçesinde kaçak kazı yapılan eve düzenlenen baskında, Roma dönemine ait mozaikler ele geçirildi. Kazı yapan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evin bahçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese baskın düzenleyen jandarma, kaçak kazı yapan M.A.'yı gözaltına aldı.

Şanlıurfa Müze Müdürlüğü ekipleri de adrese gelip, kazılan 200 metrekarelik alanda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen insan ve hayvan figürlü mozaikler olduğunu tespit etti. Mozaikler koruma altına alınırken, bölgenin SİT alanı olarak ilan edilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.



