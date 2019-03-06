Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?
Yerel seçimler öncesi son anket sonuçları... Hangi ilde hangi ittifak önde
Hangi ilde hangi ittifak önde
Bahar Alerjisine Karşı Önleminizi Alın!
Bahar Alerjisine Karşı Önleminizi Alın!

Kaçak kazı yaparak sikke ile antika bulan 2 kişi yakalandı

BALIKESİR’in Erdek ilçesinde, 1’inci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaparak 11 adet sikke ile 4 adet antika metal obje bulan 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Hamamlı Mahallesi'ndeki...

Kaçak kazı yaparak sikke ile antika bulan 2 kişi yakalandı
BALIKESİR’in Erdek ilçesinde, 1’inci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaparak 11 adet sikke ile 4 adet antika metal obje bulan 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Hamamlı Mahallesi'ndeki 1’inci derece arkeolojik sit alanı olan bölgeden ellerinde kazma ve kürekle indikleri tespit edilen O.K. ile M.O.’yu şüphe üzerine durdurdu. Yapılan sorgulamanın ardından şüphelilerin bölgede kaçak kazı yaptığı tespit edildi. Bölgeyi kontrol eden ekipler, O.K. ve M.O.’nun kazı esnasında kullandıkları dedektör ile kazıda çıkarttıkları 11 adet sikke ve 4 antika metal obje buldu. Kaçak kazı ile ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, kazıda bulunan sikke ile metal objelere el koydu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328