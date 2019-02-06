Kaçak kazı yapan 4 kişi, suçüstü yakalandı

BURSA'nın Karacabay ilçesinde kaçak kazı yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalanan 4 kişi, gözaltına alındı.
Karacabey ilçesi Canbaz Mahallesi, Kayaboğazı mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda, M.Ö., M.K., İ.K. ve A.B. suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte 3 el telsizi, 1 dedektör, 1 güç kaynağı ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Karacabey ilçesi Canbaz Mahallesi, Kayaboğazı mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda, M.Ö., M.K., İ.K. ve A.B. suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte 3 el telsizi, 1 dedektör, 1 güç kaynağı ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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