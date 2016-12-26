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Kaçak içkiye yılbaşı baskını

ADANA, () - ADANA'da yılbaşı öncesi denetimlerini sıklaştıran polis, çok sayıda kaçak içki ve içki üretiminde kullanılan malzeme ele geçirdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne (KOM) bağlı Kaçakçılık Büro...

Kaçak içkiye yılbaşı baskını

ADANA, () - ADANA'da yılbaşı öncesi denetimlerini sıklaştıran polis, çok sayıda kaçak içki ve içki üretiminde kullanılan malzeme ele geçirdi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne (KOM) bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde piyasaya sürülmesi planlanan sahte içkilerin üretildiği  iki eve baskın düzenledi. Sucuzade Mahallesi 30009 sokak ile Gülbahçesi Mahallesi 13330 sokaktaki evlere yönelik baskınlarda bin 500 şişe satışa hazır içki, 500 litre etil alkol, bin 500 içki şişesi kapağı, 2 bin boş içki şişesi, çeşitli markalardaki içkilere ait etiketler, şişe kapakları ile dolumda kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler imha edilmek üzere KOM Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, aramalarda evde bulunamayan bina sahibi A.K.'nin yakalanması için çalışma sürüyor.

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