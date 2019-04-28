Kaçak göçmenlerin tehlikeli yolculuğu

Selahattin KAÇURU/DOĞUBAYAZIT (Ağrı), () - AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, 2 kaçak göçmenin, otobüsün motor bölümündeki tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Doğubayazıt ilçesi İran- Türkiye çevre yolunda, yabancı plakalı yolcu otobüsünün motor kapağının açık olması, sürücülerin dikkatini çekti. Sürücüsünün İran'dan geldiği belirlenen otobüse yaklaşan sürücüler, motor bölümünde oturan 2 kaçak göçmeni görünce şaşırdı. Sürücüler, kaçak göçmenlerin tehlikeli yolculuğunu cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülendiklerini fark eden kaçak göçmenlerin rahat tavırları ise dikkat çekti.
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