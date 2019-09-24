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Kaçak göçmenleri taşıyan askeri araç devrildi: 6 ölü, 2'si asker 27 yaralı (2) -Yeniden
HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde sınır dışı edilecek Suriyeli kaçak göçmenleri taşıyan askeri araç devrildi. Kazada, 6 kişi öldü, 2'si asker, 27 kişi de yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Reyhanlı- Antakya karayolu Şehit Murat Özeker...
GÜVENLİK 24.09.2019, 10:52
HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde sınır dışı edilecek Suriyeli kaçak göçmenleri taşıyan askeri araç devrildi. Kazada, 6 kişi öldü, 2'si asker, 27 kişi de yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Reyhanlı- Antakya karayolu Şehit Murat Özeker Hudut Karakolu yakınlarındaki askeri yasak bölgede meydana geldi. Sınır dışı edilecek olan Suriyeli kaçak göçmenleri taşıyan askeri araç, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 2'si asker, 27 kişi de yaralandı. Yaralılar Reyhanlı ve Hatay Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Hatay Valiliği, kazaya ilişkin açıklama yaptı. 6 kişinin öldüğü belirtilen açıklamada, "İlimiz Reyhanlı ilçesinde sabah saatlerinde sınır dışı edilecek düzensiz göçmenleri taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştır. Yaralılardan 2'si askeri personel olup, olayla ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi.
Kaza, sabah saatlerinde Reyhanlı- Antakya karayolu Şehit Murat Özeker Hudut Karakolu yakınlarındaki askeri yasak bölgede meydana geldi. Sınır dışı edilecek olan Suriyeli kaçak göçmenleri taşıyan askeri araç, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 2'si asker, 27 kişi de yaralandı. Yaralılar Reyhanlı ve Hatay Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Hatay Valiliği, kazaya ilişkin açıklama yaptı. 6 kişinin öldüğü belirtilen açıklamada, "İlimiz Reyhanlı ilçesinde sabah saatlerinde sınır dışı edilecek düzensiz göçmenleri taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştır. Yaralılardan 2'si askeri personel olup, olayla ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi.
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