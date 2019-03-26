Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İsrail: Hamas'ın istihbarat merkezini vurduk
İsrail: Hamas'ın istihbarat merkezini vurduk
Cumhur İttifakı Yenikapı Mitingi'nden Canlı yayın
http://www.aydinses.com/aydinses-tv-video,1094.html
Çin’de silahlı saldırgan 5 kişiyi öldürdü
Silahlı saldırgan 5 kişiyi öldürdü
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı

Kaçak göçmenleri taşımak için minibüs koltukları sökülmüş

MUŞ'un Varto ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 40 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin minibüse sığdırılması için minibüsün koltuklarının söküldüğü görüldü. Varto İlçe Emniyet Müdürlüğü...

Kaçak göçmenleri taşımak için minibüs koltukları sökülmüş
MUŞ'un Varto ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 40 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin minibüse sığdırılması için minibüsün koltuklarının söküldüğü görüldü.
Varto İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 30 Afganistan, 4 Somali, 4 Pakistan ve 2 Bangladeş uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlendi. İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan kaçak göçmenleri taşıyan minibüs, polis ekiplerince Varto- Muş karayolu üzerinde yapılan yol kontörülünde durduruldu. Koltukları olmayan bir minibüse sığdırılan 40 göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptığı iddiasıyla araç sürücüsü gözaltına alındı. 
Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü aracı ile Muş'a gönderildi. Göçmenlerden biri, kendisinin 350 dolar ödediğini ve diğer arkadaşların ise bin dolar dolayında ödeme yaptığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328