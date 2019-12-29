Son Dakika
Kaçak göçmenleri, Bulgaristan diye Tekirdağ'da bıraktılar
İNSAN kaçakçısı organizatörler, Bulgaristan'a yasadışı yollardan götürmek için kişi başına 5 bin 200 dolar aldıkları Pakistanlı 29 kaçak göçmeni, 'Bulgaristan' diyerek, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bıraktı. Göçmenler, yürürken...
GÜVENLİK 29.12.2019, 13:26
İNSAN kaçakçısı organizatörler, Bulgaristan'a yasadışı yollardan götürmek için kişi başına 5 bin 200 dolar aldıkları Pakistanlı 29 kaçak göçmeni, 'Bulgaristan' diyerek, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bıraktı. Göçmenler, yürürken jandarma tarafından yakalandı.
Hayrabolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün gece yarısı yaptıkları kontroller sırasında Malkara karayolu kenarında yürüyen grubu fark etti. 29 kişinin yapılan incelemesinde yurtdışına kaçak geçiş yapmak isteyen Pakistanlı göçmenler olduğu belirlendi. Göçmenler, organizatörlerin kendilerini Bulgaristan'a götürmek için anlaştıklarını belirterek, araçla bulundukları yere getirilip bırakıldıklarını söyledi. Göçmenler, insan kaçakçılarına Bulgaristan'a götürülmeleri karşılığında kişi başına 5 bin 200 dolar ödediklerini söyledi.
Organizatörlerin, 'Bizim aracımızın geleceği yer buraya kadar. Karşı tarafa geçmek için iznimiz yok. Siz şu tepeyi aştıktan sonra Bulgaristan'a ulaşacaksınız' diyerek kendilerini bıraktıktan sonra yürümeye başladıklarını anlatarak, kendilerinin Bulgaristan'da olduklarını sandıklarını söyledi.
Göçmenler, işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi'ne gönderildi.
Jandarma ekipleri, göçmenleri Bulgaristan diyerek Hayrabolu'ya bırakan organizatörleri yakalamak için başlattığı çalışmayı sürdürüyor.
Hayrabolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün gece yarısı yaptıkları kontroller sırasında Malkara karayolu kenarında yürüyen grubu fark etti. 29 kişinin yapılan incelemesinde yurtdışına kaçak geçiş yapmak isteyen Pakistanlı göçmenler olduğu belirlendi. Göçmenler, organizatörlerin kendilerini Bulgaristan'a götürmek için anlaştıklarını belirterek, araçla bulundukları yere getirilip bırakıldıklarını söyledi. Göçmenler, insan kaçakçılarına Bulgaristan'a götürülmeleri karşılığında kişi başına 5 bin 200 dolar ödediklerini söyledi.
Organizatörlerin, 'Bizim aracımızın geleceği yer buraya kadar. Karşı tarafa geçmek için iznimiz yok. Siz şu tepeyi aştıktan sonra Bulgaristan'a ulaşacaksınız' diyerek kendilerini bıraktıktan sonra yürümeye başladıklarını anlatarak, kendilerinin Bulgaristan'da olduklarını sandıklarını söyledi.
Göçmenler, işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi'ne gönderildi.
Jandarma ekipleri, göçmenleri Bulgaristan diyerek Hayrabolu'ya bırakan organizatörleri yakalamak için başlattığı çalışmayı sürdürüyor.
6°
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 29 Aralık 2019
|İmsak
|06:50
|Güneş
|08:22
|Öğle
|13:11
|İkindi
|15:30
|Akşam
|17:51
|Yatsı
|19:17
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|16
|34
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Beşiktaş
|17
|30
|5. Fenerbahçe
|16
|28
|6. Galatasaray
|17
|27
|7. Alanyaspor
|16
|26
|8. Malatyaspor
|16
|23
|9. Göztepe
|16
|23
|10. Gaziantep FK
|16
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|16
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|16
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Menemen Belediyespor
|17
|28
|4. Akhisar Bld.Spor
|16
|27
|5. Bursaspor
|17
|27
|6. Keçiörengücü
|16
|25
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Balıkesirspor
|17
|24
|9. Altay
|16
|23
|10. Fatih Karagümrük
|17
|23
|11. Adana Demirspor
|16
|21
|12. Giresunspor
|16
|20
|13. İstanbulspor
|16
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|16
|12
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|18
|52
|2. Leicester City
|20
|42
|3. Man City
|19
|38
|4. Chelsea
|19
|32
|5. M. United
|20
|31
|6. Tottenham
|20
|30
|7. Wolverhampton
|19
|30
|8. Sheffield United
|19
|29
|9. Crystal Palace
|20
|27
|10. Everton
|20
|25
|11. Newcastle
|20
|25
|12. Arsenal
|19
|24
|13. Burnley
|20
|24
|14. Brighton
|20
|23
|15. Southampton
|20
|22
|16. Bournemouth
|20
|20
|17. West Ham
|19
|19
|18. Aston Villa
|20
|18
|19. Watford
|20
|16
|20. Norwich City
|20
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10