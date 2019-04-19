Kaçak göçmenler, teknelerinin motoru bozulup, yardım isteyince yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), () - ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek üzere yola çıktıkları fiber teknenin motorunun bozulması sonucu Sahil Güvenlik'ten yardım isteyen 19 Afgan kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık'a bağlı Ahmetçe köyünün güneyinden fiber tekneye binen bir grup kaçak göçmen, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek üzere hareket etti. Kaçakların taşındığı fiber teknenin motoru bir süre sonra arızalandı. Denizde hareketsiz kalan teknede panik yaşayan kaçak göçmenler, saat 02.30 sıralarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı arayarak, yardım talebinde bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca görevlendirilen 2 bot ekibi, kaçakların bulunduğu bölgeye hareket etti. Ekipler, fiber tekne içindeki 9'u çocuk, 6'sı erkek ve 4'ü kadın olmak üzere Afganistan uyruklu toplam 19 kaçak göçmeni yakaladı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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