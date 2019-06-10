Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

Kaçak göçmen taşıyan otomobil polis kontrolüne takıldı

Uğur YİĞİT/SİVAS, () - SİVAS'ın İmranlı ilçesinde polislerin şüphe üzerinde durdurduğu otomobilde, yurda kaçak yollarla giren 4 Afgan kaçak göçmen ile bu kişilere yardım ettiği ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı. Olay saat 15.00...

Kaçak göçmen taşıyan otomobil polis kontrolüne takıldı

Uğur YİĞİT/SİVAS, () - SİVAS'ın İmranlı ilçesinde polislerin şüphe üzerinde durdurduğu otomobilde, yurda kaçak yollarla giren 4 Afgan kaçak göçmen ile bu kişilere yardım ettiği ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı.
Olay saat 15.00 sıralarında İmranlı ilçesinde polis kontrol noktası yakınlarında meydana geldi. Kontrol noktasına yaklaşan otomobili gören polisler yanına gitti. Bu sırada aracın içerisinde bulunanlar polisi görünce inerek kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından polis ekipleri 4'ü Afgan uyruklu 6 kişiyi yakaladı. İnsan kaçakçılığı yaptığı belirlenen aracın sürücüsü D.K. ile yanında bulunan arkadaşı E.M. gözaltına alındı. İki şüpheli hakkında işlem başlatılırken, yurda kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen kaçaklar ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328