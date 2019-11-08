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Kaçak göçmen, jet-ski'nin yakıtı bitince yakalandı
Kadir ÖZEN/DATÇA (Muğla), () - MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Irak uyruklu kaçak, Yunan adalarına geçmeye çalıştığı jet ski'nin yakıtı bitince Sahil Güvenlik botu ekibi tarafından yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, çarşamba günü...
GÜVENLİK 08.11.2019, 11:34
Kadir ÖZEN/DATÇA (Muğla), () - MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Irak uyruklu kaçak, Yunan adalarına geçmeye çalıştığı jet ski'nin yakıtı bitince Sahil Güvenlik botu ekibi tarafından yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, çarşamba günü saat 20.00'de gelen ihbarla, Datça ilçesi Aktur açıklarında yakıtının bitmesi nedeniyle sürüklenen jet ski içinde 1 göçmenin bulunduğunu öğrendi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ekibi tarafından yeri tespit edilerek durdurulan jet ski'de, Irak uyruklu 1 erkek göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınan jet ski ve göçmen, kıyıya getirildi. Yakalanan kaçak göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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