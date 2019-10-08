Flaş HaberSuriye'ye askeri sevkiyat sürüyor
Son Dakika
Kaçak elektriği önleyen panoyu söktüler
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde kaçak elektriği önlemek için kurulan pano, mahalledeki kadın ve çocuklar tarafından söküldü. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Dağıtım bölgesinde bulunan illerde kayıt dışı tüketimi yüzde 80'den...
GÜVENLİK 08.10.2019, 10:16
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde kaçak elektriği önlemek için kurulan pano, mahalledeki kadın ve çocuklar tarafından söküldü. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.
Dağıtım bölgesinde bulunan illerde kayıt dışı tüketimi yüzde 80'den yüzde 54'e indiren Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Nusaybin ilçesindeki 8 Mart, Devrim ve Barış mahallelerinde 16 milyon 393 bin liralık şebeke yenileme çalışması başlattı. Çaışmalar kapsamında havai hatları yeraltına alındı, trafolar güçlendirildi, sayaçların yapı dışındaki dağıtım panolarına alındı. Dicle Elektrik görevlilerince, 8 Mart Mahallesi'nde sokak aralarına kurulan kaçak elektriği önleyen pano, kadın ve çocuklar tarafından yerinden söküldü. O anlar ise çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadın ve çocukların söktükleri panoyu sürükleyerek, evlerinin bulunduğu alandan uzaklaştırdığı yer aldı.
Dağıtım bölgesinde bulunan illerde kayıt dışı tüketimi yüzde 80'den yüzde 54'e indiren Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Nusaybin ilçesindeki 8 Mart, Devrim ve Barış mahallelerinde 16 milyon 393 bin liralık şebeke yenileme çalışması başlattı. Çaışmalar kapsamında havai hatları yeraltına alındı, trafolar güçlendirildi, sayaçların yapı dışındaki dağıtım panolarına alındı. Dicle Elektrik görevlilerince, 8 Mart Mahallesi'nde sokak aralarına kurulan kaçak elektriği önleyen pano, kadın ve çocuklar tarafından yerinden söküldü. O anlar ise çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadın ve çocukların söktükleri panoyu sürükleyerek, evlerinin bulunduğu alandan uzaklaştırdığı yer aldı.
15°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 08 Ekim 2019
|İmsak
|05:37
|Güneş
|07:01
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:07
|Akşam
|18:42
|Yatsı
|20:01
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2