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'Kaçak definecilik'ten gözaltına alınan müdür serbest bırakıldı

SİVAS, () - SİVAS'ta, kurumun iş makinelerini kaçak define arama çalışmalarında kullandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan Kandal İlçesi Özel İdare Müdürü Ahmet E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kangal ilçesinde,...

'Kaçak definecilik'ten gözaltına alınan müdür serbest bırakıldı

SİVAS, () - SİVAS'ta, kurumun iş makinelerini kaçak define arama çalışmalarında kullandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan Kandal İlçesi Özel İdare Müdürü Ahmet E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kangal ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı 'kaçak definecilik' operasyonu kapsamında, önceki gün 2'si köy muhtarı 9 kişiyle birlikte gözaltına alınan İlçe Özel İdare Müdürü Ahmet E., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ahmet E., savunmasında, 4 ay önce maddi sıkıntıları nedeniyle kazı işlerine merak saldığını, define arayan kişilerin Leylekli Değirmeni mevkisinde 1915 olayları sırasında Ermenilerden kalan gömü olduğunu ve mevkiyi bulmaları halinde ruhsatlı kazı yapacaklarını söylemeleri üzerine keşif amaçlı araştırmalar yaptığını; ancak başarılı olamadığını ileri sürdü. Ahmet E., yine define meraklılarının önerisiyle başka bölgelerde keşif faaliyeti yürüttüğünü, kazı çalışmalarına kendisinin katılmadığını, sadece keşifler için resmi aracını kullandığını öne sürdü. Pişman olduğunu dile getiren Ahmet E., bir daha bu kişilerle irtibat kurmayacağını, aksine ihbarda bulunacağını söyledi.
Mahkeme heyeti, Ahmet E.'yi yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bıraktı. Ayrıca Sivas Valiliği tarafından açığa alınan Ahmet E. hakkında başlatılan idari soruşturmanın da sürdürüldüğü öğrenildi.

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