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Kaçak define arayan 3 kişiye gözaltı

KAYSERİ'de dedektörle define aradığı tespit edilen 3 kişi, jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasıyla dedektörle defiine aradığı belirlenen Y.K., D.D. ve H.Ç.'yi 29 Nisan'da...

Kaçak define arayan 3 kişiye gözaltı
KAYSERİ'de dedektörle define aradığı tespit edilen 3 kişi, jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasıyla dedektörle defiine aradığı belirlenen Y.K., D.D. ve H.Ç.'yi 29 Nisan'da düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, define aramada kullanılan 3 detektör, 35 tarihi eser, 1 kazma, 1 kürek ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 
Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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