Kaçak define arayan 3 kişiye gözaltı

KAYSERİ'de dedektörle define aradığı tespit edilen 3 kişi, jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasıyla dedektörle defiine aradığı belirlenen Y.K., D.D. ve H.Ç.'yi 29 Nisan'da düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, define aramada kullanılan 3 detektör, 35 tarihi eser, 1 kazma, 1 kürek ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasıyla dedektörle defiine aradığı belirlenen Y.K., D.D. ve H.Ç.'yi 29 Nisan'da düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, define aramada kullanılan 3 detektör, 35 tarihi eser, 1 kazma, 1 kürek ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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