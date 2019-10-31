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Kaçak dağ keçisi avına 30 bin lira ceza
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde koruma altında olan dağ keçisini avlayan 3 kişiye toplam 30 bin lira ceza kesildi. Av koruma memurları, Gazipaşa merkeze yaklaşık 50 kilometre mesafede bulunan Gökkuzluk Yaylası'nda, N.D.'nin yivli ve dürbünlü...
GÜVENLİK 31.10.2019, 10:47
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde koruma altında olan dağ keçisini avlayan 3 kişiye toplam 30 bin lira ceza kesildi.
Av koruma memurları, Gazipaşa merkeze yaklaşık 50 kilometre mesafede bulunan Gökkuzluk Yaylası'nda, N.D.'nin yivli ve dürbünlü av tüfeğiyle dağ keçisi vurduğunu tespit etti. Görevlileri fark eden N.D., beraberindeki H.K. ve K.Ş. ile vurdukları dağ keçisini de araca koyup, kaçtı. Koruma memurları da durumu jandarmaya bildirdi. İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, güzergah üzerindeki yolları kontrol altına aldı.
Kısa sürede yakalanan şüphelilerden N.D.'ye Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 26 bin lira, H.K. ve K.Ş.'ye de 2'şer bin lira para cezası uygulandı. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, dağ keçisine el konuldu.
Av koruma memurları, Gazipaşa merkeze yaklaşık 50 kilometre mesafede bulunan Gökkuzluk Yaylası'nda, N.D.'nin yivli ve dürbünlü av tüfeğiyle dağ keçisi vurduğunu tespit etti. Görevlileri fark eden N.D., beraberindeki H.K. ve K.Ş. ile vurdukları dağ keçisini de araca koyup, kaçtı. Koruma memurları da durumu jandarmaya bildirdi. İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, güzergah üzerindeki yolları kontrol altına aldı.
Kısa sürede yakalanan şüphelilerden N.D.'ye Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 26 bin lira, H.K. ve K.Ş.'ye de 2'şer bin lira para cezası uygulandı. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, dağ keçisine el konuldu.
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